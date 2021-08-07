Экипажи российских и китайских истребителей провели совместную тренировку

Экипажи российских истребителей Су-30СМ поколения 4++ провели совместную тренировку экипажами истребителей военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает ТАСС.

Тренировка прошла в рамках подготовки к учениям «СИБУ/ Взаимодействие-2021». Российские военные выполнили ряд учебно-боевых задач, в частности таких, как авиационные удары по условным наземным целям осколочно-фугасными авиационными бомбами и своевременный уход от средств противовоздушной обороны «противника».

Совместные стратегические учения России и Китая «СИБУ/ Взаимодействие-2021» пройдут с 9 по 13 августа на китайском полигоне Цинтунся. На маневрах задействуют около 13 тысяч военнослужащих, а также свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

