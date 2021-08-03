Белоруссия пригласила Казахстан поучаствовать в военных учениях с Россией

В Минске состоялись официальные переговоры министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и первого заместителя министра обороны — начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Казахстана Мурата Бектанова. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского военного ведомства, пишет «Sputnik Казахстан».

Там подчеркнули, что в ходе встречи Хренин «отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности», а также высоко оценил уровень белорусско-казахстанского военного сотрудничества.

По итогам переговоров он пригласил казахстанский контингент поучаствовать в совместных с Россией стратегических военных учениях «Запад-2021».

Ранее стало известно, что белорусско-российские военные учения пройдут с 10 по 16 сентября. Во время них ВС двух стран планируют отработать использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.