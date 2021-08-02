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Россия увеличила воинский контингент на учениях на границе с Афганистаном

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия увеличила численность воинского контингента на совместных трехсторонних учениях в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Уточняется, что по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина численность военного контингента для участия в совместных учениях подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана увеличена до 1,8 тысячи человек. Кроме того, вдвое — до 420 единиц — возросло количество привлекаемой военной и специальной техники.

Учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном, пройдут с 5 по 10 августа. Российский воинский контингент представят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Также в учениях задействуют специалистов РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

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