Эксперт предрек создание коалиции Китая и России из-за ситуации в Афганистане

Китай будет стремиться минимизировать прямое военное участие в конфликте в Афганистане и будет действовать в коалиции с другими странами региона. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Василий Кашин.

Кашин напомнил, что совместные учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нередко отрабатывают сценарий прорыва боевиков из Афганистана, поэтому Китай готовится к такому развитию событий. «Но, я не думаю, что он будет действовать в военном отношении один. То есть он может при определенных условиях предпринять действия, но в составе коалиции, которая будет включать в себя Россию и, вероятно, страны Центральной Азии», — предрек эксперт. По его словам, это позволит Китаю избежать каких-то неожиданностей и неудач на афганском направлении.

Кроме того, Китай в последние годы наращивал поставки оружия в регион и оказывал военную помощь более бедным странам, финансировал создание военных объектов в Афганистане возле своих границ. «Я думаю, что на фоне общей дестабилизации все эти направления будут усилены. Китай будет пытаться укреплять и вооруженные силы стран региона», — сказал Кашин.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И провел встречу с руководителем политического отделения «Талибан» Абдуллой Гани Барадаром. Дипломат отметил, что Китай считает Талибан» ключевой военной и политической силой в Афганистане. Глава МИД КНР также призвал «Талибан» избегать сотрудничества с «Исламским движением Восточного Туркестана» и другими экстремистскими группировками. В ответ Барадар заверил, что «Талибан» не позволит никаким группировкам использовать афганскую территорию для нападения на Китай.