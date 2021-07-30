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Эксперт предсказал приток китайских инструкторов в страны Центральной Азии

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Фото: Сергей Пятаков / Reuters

Из-за обострения ситуации в Афганистане власти Китая могут направить своих военных советников и инструкторов в страны Центральной Азии — это нужно для защиты китайских экономических проектов. С таким мнением выступил профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в разговоре с NEWS.ru.

По мнению эксперта, приток китайских инструкторов — это максимум, чего можно ожидать от Пекина. Даже в условиях накалившейся обстановки ждать большего не стоит. «Не думаю, что Китай будет вмешиваться, потому что это приведет к конфликтной ситуации вокруг КНР, а не вокруг Афганистана», — предсказал Маслов.

Он добавил, что Пекин хочет занять некоторые позиции в области гуманитарной помощи и инфраструктурных проектов в Афганистане. Этого можно добиться на фоне вывода американских войск из страны, однако такие действия — исключительно «коммерческая модель» поведения.

В начале июля источник газеты Financial Times заявил, что Китай может начать сотрудничать с талибами, чтобы не допустить начала гражданской войны в Афганистане. Стабильность в стране важна с экономической точки зрения: Пекин хочет защитить свои экономические проекты. В обмен китайская сторона просит, чтобы «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) прекратил помогать уйгурским радикальным движениям — в том числе «Исламскому движению Восточного Туркестана» (террористическая организация китайских уйгуров).

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