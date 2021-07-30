Мир
 
Последние новости
Стало известно о ругани Путина и Меркель из-за кризиса на Украине
В Москве пообещали скидки на квартиры
Российский регион полностью прекратил все платежи
В Белоруссии рассказали о подготовке терактов в Минске из-за границы
Военный эксперт объяснил слова Лукашенко о размещении войск России в Белоруссии
Россиянам сообщили о минировании их автомобиля во время поездки 
Дешевое платье главной героини нового «Секса в большом городе» возмутило фанатов
Российский врач назвала признаки коронавируса у детей
Стали известны подробности о романе убитой подполковником российской школьницы
Асад сравнил себя с Януковичем и пообещал Путину не сбегать
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия и Индия провели совместные морские учения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @indiannavy

Корабли Индии и России провели совместные учения в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Индии в своем Twitter.

Учения проводились в рамках маневров «Индра-2021». В морских операциях приняли участие фрегат-невидимка ВМС Индии «Табар» и малые ракетные корабли России «Зеленый дол» и «Одинцово». Военные отрабатывали противовоздушную стрельбу, упражнения по пополнению запасов, вертолетные операции и совместное маневрирование.

Официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал подчеркнул, что учения — новый этап в развитии двустороннего военно-морского сотрудничества. Он добавил, что маневры проводились в ходе визита индийского фрегата «Табар» в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России.

Совместные учения Индии и России «Индра» проходят ежегодно с 2003 года. Они включают военно-морские и антитеррористические учения сухопутных войск. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие стран много лет носит характер «привилегированного стратегического партнерства». Он добавил, что особо значимым его аспектом являются маневры «Индра».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия начала переброску войск для учений на границу с Афганистаном
Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Китая
Россия отправила в Белоруссию военных