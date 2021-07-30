Россия и Индия провели совместные морские учения

Корабли Индии и России провели совместные учения в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Индии в своем Twitter.

Учения проводились в рамках маневров «Индра-2021». В морских операциях приняли участие фрегат-невидимка ВМС Индии «Табар» и малые ракетные корабли России «Зеленый дол» и «Одинцово». Военные отрабатывали противовоздушную стрельбу, упражнения по пополнению запасов, вертолетные операции и совместное маневрирование.

Официальный представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал подчеркнул, что учения — новый этап в развитии двустороннего военно-морского сотрудничества. Он добавил, что маневры проводились в ходе визита индийского фрегата «Табар» в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России.

Совместные учения Индии и России «Индра» проходят ежегодно с 2003 года. Они включают военно-морские и антитеррористические учения сухопутных войск. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взаимодействие стран много лет носит характер «привилегированного стратегического партнерства». Он добавил, что особо значимым его аспектом являются маневры «Индра».