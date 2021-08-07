Россияне за прошедший год стали чаще сталкиваться с нелегальными кредиторами

Доля россиян, которые имеют отрицательных опыт взаимодействия с нелегальными кредиторами, выросла с 16 процентов до 18 процентов. Об этом говорится в исследовании, проведенном онлайн-сервисом кредитования IDF Eurasia, передает РИА Новости.

Уточняется, что в исследовании приняли участие 5,1 тысячи жителей России в возрасте 18-60 лет из всех регионов страны. Под нелегальными кредиторами понимались любые компании, выдающие заемные средства, не имея лицензии ЦБ или не состоя в реестре регулятора.

«Тех, кто не имеет личного опыта, при этом у них есть знакомые, друзья или родственники, у которых подобный опыт был, тоже стало больше — 29 процентов против 26 процентов годом ранее», — отметили аналитики.

Число россиян, осведомленных о нелегальных кредиторах благодаря СМИ, также увеличилось — до 37 процентов с 33 процентов годом ранее. Кроме того, число тех, кто впервые слышит о нелегальной деятельности на этом рынке, сократилось с 22 процентов до 14 процентов.

Отмечается, что за год расширился географический охват нелегальных кредиторов. Традиционно больше всего теневых игроков зафиксировано в крупных регионах, но в настоящее время их доля в общем объеме постепенно размывается.

Ранее россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов». Заемщик может потерять последние деньги и даже лишиться недвижимости, отметил эксперт проекта финансовой грамотности Минфина России Эльман Мехтиев. По его словам, заем в такой «конторе» оформить просто, даже не подтверждая доход и не заключая договор.