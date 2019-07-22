В России обнаружили сотни «черных кредиторов» и десятки финансовых пирамид

За первое полугодие 2019 года в России выявили 154 финансовых пирамиды против 168 пирамид за весь 2018 год. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Его слова приводит ТАСС

Лях уточнил, что крупных финансовых пирамид в стране в настоящее время нет. «Большинство финансовых пирамид, которые мы выявляем, — это компании, которые только начинают привлекать граждан», — уточнил он. Большинство таких организаций носили форму ООО, пирамиды работали в формате онлайн-проектов, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.

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Также в ЦБ отчитались о выявлении на финансовом рынке 1393 нелегальных организаций, из которых 1024 являются «черными кредиторами». Лях указал, что 186 подобных фирм незаконно использовали в своих названиях слова «микрофинансовая» и «микрокредитная», 688 маскировались под ломбарды или лизинговые компании. «150 организаций — это так называемые анонимные кредиторы, они ни на кого не были зарегистрированы, это может быть просто объявление с номером телефона на столбе», — добавил он.

В конце апреля Лях говорил, что наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале. По его словам, там правонарушители проверяют схему на жизнеспособность, чтобы затем распространить в других регионах страны.

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