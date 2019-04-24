ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России

Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.

Всего, по его словам, в I квартале 2019 года была раскрыта 61 финансовая пирамида. Из них половина (31 мошенническая организация) была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Еще 10 компаний оказались интернет-проектами, три из них иностранными. Девять работали как микрофинансовые организации.

Как рассказал Лях, сейчас происходит миграция правонарушителей на Урал и дальше в Сибирь. Там они проверяют новые схемы на жизнеспособность. «Впоследствии опыт распространяют на другие регионы, где люди, условно говоря, не "избалованы" вниманием мошенников», — заявил Лях.

При этом крупных пирамид наподобие «Кэшбери» ЦБ не обнаружил, в основном речь идет о небольших организациях с минимальным ущербом для граждан.

Ранее представители ЦБ заявили, что чаще всего жертвами кибермошенников становятся клиенты банков в возрасте от 28 до 40 лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте люди наиболее доверяют современным технологиям.

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