Названы самые частые жертвы кибермошенников

Клиенты банков в возрасте от 28 до 40 лет чаще остальных становятся жертвами кибермошенников. Об этом рассказал первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев, которого цитирует ТАСС.

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«Под воздействием злоумышленников теперь оказались граждане, которые находятся в возрастной категории от 28 до 40 лет, потому что они совершенно по-другому относятся к информационным технологиям, они чересчур им доверяют», — отметил Сычев.

По его словам, прежняя главная группа риска — пожилые люди — научились лучше защищаться от мошенников: «распознавать их и давать достойный отпор».

ЦБ планирует проводить разъяснительную работу среди людей среднего возраста и молодежи, добавил Сычев. По его словам, молодежь «еще больше доверяет информационным технологиям, не очень понимая, как они работают на самом деле».

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