Львы растерзали троих детей в лесу

У заповедника Нгоронгоро на севере Танзании львы растерзали троих детей, а одному ребенку нанесли травмы. Об этом сообщает The Guardian.

По словам полиции, в понедельник, 2 августа, компания детей в возрасте от 9 до 11 лет вернулась из школы и отправилась на поиски сбежавшего скота. Дети искали пропавших животных в лесу неподалеку от заповедника. «Именно в этот момент львы напали на детей. Хищники убили троих ребят, а одного ранили», — рассказал сотрудник полиции.

В Танзании некоторым общинам, таким как масаи, разрешено жить на территориях национальных заповедников, чтобы прокормить свой скот. Зачастую на людей и скот нападают слоны и львы.

Ранее сообщалось, что сотрудник заповедника в городе Худспрейт в ЮАР погиб в результате нападения двух львов. Жена Мэтьюсона пыталась спасти его от агрессивных хищников, но безуспешно.

