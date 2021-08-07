В США выпустили пиво для собак

Американская пивоваренная компания Anheuser-Busch выпустила пиво для собак Busch Dog Brew. Оно представляет собой безалкогольную смесь, которая может быть заменителем сухого корма, пишет Fast Company.

В составе — свиной костный бульон, кукуруза, сельдерей, куркума, имбирь, базилик и мята. Напиток создан для животных, которые не могут есть сухой корм. Набор из четырех упаковок был выпущен в Национальный день собаки и распродан в США за 24 часа.

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