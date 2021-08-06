Пес вернулся к прежним хозяевам через три года после переезда к новому владельцу

Собака в американском городе Пенсакола, штат Флорида, воссоединилась с хозяевами через три года после того, как им пришлось отдать ее новому владельцу. Об этом сообщает издание Pensacola News Journal.

Метис лабрадора по кличке Пайпер жил у Бекки Браун (Becca Brown) и ее семьи в штате Арканзас. В 2018 году мужа Браун, который служит в Военно-воздушных силах США, направили в Германию на длительный срок. Семье пришлось найти для Пайпер новый дом.

Друг семьи помог найти для животного нового владельца на юго-востоке Канзаса. Первое время Браун следила за судьбой собаки, но вскоре перестала и постепенно прекратила общение с новым хозяином Пайпер.

В середине июня 2020 года собаку нашла на обочине дороги недалеко от своего дома в городе Эдмонд, штат Оклахома, Карла Ольмстед (Carla Olmstead). Она отвезла собаку к ветеринару и узнала, что животное чипировано. Ольмстед позвонила по указанному в данных микрочипа номеру, но не смогла дозвониться и оставила пса у себя еще на месяц. Затем она попробовала позвонить прежним хозяевам собаки еще раз и на этот раз связалась с Браун.

Семья Браун была в шоке. «В последний раз мы слышали, что у них все хорошо, тот парень в Канзасе любит ее, они каждый день ходят на прогулки», — сказала Браун. Она сообщила Ольмстедам, что они вернулись в США, живут в Пенсаколе и готовы воссоединиться с питомцем.

Новой хозяйке было непросто расставаться с питомцем: вся семья привыкла к Пайпер и полюбила ее. Однако Ольмстед все же решила вернуть животное и передать его лично прежним владельцам, хотя для этого ей пришлось проехать 14 часов на автомобиле.

«Пайпер была немного смущена. Она оказалась в новом доме и не помнила детей, которым было всего три года, когда она видела их в последний раз», — сказала Браун. Она отметила, что дети и Пайпер хорошо поладили.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас оставленный на обочине десятимесячный хаски обрел хозяев меньше чем за сутки. Теперь собаку зовут Нанук, и она, как утверждают ее новые владельцы, «оказалась тем самым, чего так не хватало нашей семье».