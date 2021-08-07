В России врачи выдали на погребение тело чужого человека

В Нижнем Тагиле врачи выдали на погребение тело чужого человека из-за того, что перепутали фамилии умерших. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что 80-летнего россиянина Матвея Романовича положили в больницу на три недели — у него была онкология и, как выяснилось позже, коронавирус. Врачи утверждали, что пенсионер идет на поправку, но его состояние резко стало ухудшаться, и он скончался.

Выяснилось, что работники перепутали фамилии умерших (Комаров и Комар) и выдали внучке Светлане для погребения тело другого человека. Все стало известно благодаря окошку в гробу: по лицу покойника она поняла, что это не ее родственник. По словам девушки, медики были пьяные и не извинились за свою ошибку.

Ранее Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК) против сотрудников подмосковной больницы, которые перепутали пациентов и выдали тело умершего пенсионера чужим родственникам.