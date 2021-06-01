На «похоронивших» живого пенсионера российских медиков завели уголовное дело

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК) против сотрудников подмосковной больницы, которые перепутали пациентов и выдали тело умершего пенсионера чужим людям, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, по вине медперсонала клиники в Солнечногорске россияне похоронили незнакомца вместо своего дедушки. Настоящий родственник семьи оказался жив и проходил лечение в больнице.

Ранее внучка пенсионера Георгия Васильева рассказала в соцсетях, что он был госпитализирован с подозрением на инсульт в состоянии средней тяжести. Через несколько дней родным сообщили, что пожилой мужчина скончался. Семья приехала в морг и увидела там чужого человека, но медработники убедили их, что это именно их родственник и его внешность сильно изменилась после инсульта, смерти и трепанации черепа при вскрытии.

Погибшего похоронили, и вскоре работники больницы позвонили родным и объявили об ошибке — их дедушка оказался жив: его перепутали с пожилым соседом по палате, который был на него похож, перенес инсульт, также почти не говорил и плохо слышал. Незадолго до смерти двух пациентов поменяли местами, и второй мужчина умер на кровати Васильева. Теперь родным придется доказывать в суде, что их дедушка жив, чтобы забрать его из больницы и отправить в другое медучреждение на реабилитацию.