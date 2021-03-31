Россия
 
Последние новости
Прокурор раскрыл подробности спецоперации против стрелка из Мытищ
Сборная России вылетела с молодежного чемпионата Европы по футболу
Молдавия введет режим ЧП из-за пандемии коронавируса
В Москве недосчитались дешевых квартир
Представлен первый складной смартфон Xiaomi
Россиянка предостерегла туристов от распространенных ошибок на отдыхе в Турции
Эксперт раскрыла главные ошибки во время стирки одежды
МИД пообещал ответить на санкции Австралии из-за Крыма
Навальному объявили выговоры за нарушения в колонии
Новости партнеров
Прослушать новость

Врачи скрыли смерть россиянки с COVID-19 и похоронили ее как бездомную

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: Telegram-канал Hue

Сотрудники больницы в Омске только спустя месяц сообщили семье о смерти их родственницы, заболевшей COVID-19. Пожилую женщину уже успели похоронить в могиле для бездомных, сообщает Telegram-канал Hue.

Россиянка заразилась коронавирусом летом 2020 года и была госпитализирована. В клинике ее состояние ухудшилось. Родных к ней не пускали, и они узнавали о ее состоянии через справочную по телефону. Больше месяца им говорили, что ее состояние стабильно-тяжелое. Когда близкие добились встречи с главврачом, он признался, что женщина умерла еще 28 дней назад, через две недели после помещения в больницу, и ее похоронили в общей могиле.

Сначала в больнице заявили, что ошибка произошла потому, что в истории болезни пациентки якобы не было телефонов родственников. Потом сказали, что звонили родным, но те не отвечали на звонки. В итоге была проведена проверка, клиника признала вину, и пенсионерку перезахоронили. Семья подала в суд, требуя компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

В ноябре стало известно о семье из Кузбасса, которая похоронила в закрытом гробу чужого человека, а их пожилой родственник с коронавирусом оказался жив. В больнице перепутали пациентов и передали тело не тем родственникам.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев
Москвичка 20 лет жила со скелетом сына в доме и вынесла труп сожителя на помойку
В России изменят конструкцию гробов из-за коронавируса
Родственница объяснила похороны живого россиянина с коронавирусом