Врачи ошиблись, убедили россиян похоронить чужого деда и вернули родного живым

Врачи Солнечногорской областной больницы в Подмосковье перепутали умершего пациента с живым, убедили россиян похоронить чужого деда и вернули родного живым. Об этом внучка мужчины Варвара Корчашкина написала в своем Facebook.

Дедушку Корчашкиной госпитализировали 12 мая с подозрением на инсульт — он мог ходить, но у него плохо работала правая рука и была нарушена речь.13 мая медики сообщили родственникам, что он в состоянии средней тяжести. 17 мая врачи уведомили семью о его смерти.

19 мая дети мужчины приехали забирать тело из морга и увидели, что это не их родственник.

«[Патологоанатом] начал показывать бирки и документы, где везде было написано, что это Васильев Григорий Михайлович, и начал объяснять, что после смерти, инсульта и трепанации черепа при вскрытии, человек очень меняется. По всем бумагам и биркам это был мой дедушка, Васильев Григорий Михайлович» Варвара Корчашкина

На отпевании в церкви в городе Долгопрудный родственники, друзья и знакомые так же удивились, что мужчина не похож на деда Корчашкиной, но обратили внимание на «общие черты».

21 мая дочери умершего мужчины снова позвонили из больницы и сообщили, что врачи ошиблись, а мужчина жив. Выяснилось, что он лежал в палате с другим пациентом примерно такого же возраста, оба были с инсультом, почти не говорили и плохо слышали, а также были похожи внешне. Санитарка якобы поменяла их местами на кроватях и не сообщила об этом на вахту. Второй пациент умер на кровати, которая числилась за дедушкой Корчашкиной.

Она написала, что из документов у родственников на руках лишь свидетельство о смерти ее деда, и везде он числится как умерший. Из-за этого семья не может забрать его из одной больницы и направить на реабилитацию в другое медучреждение. Для этого придется обращаться в суд. Родственники подали заявления в генеральную прокуратуру, Росздравнадзор, уполномоченному по правам человека, губернатору Московской области, а также в Следственный комитет Солнечногорска.

Корчашкина добавила, что также есть проблема с эксгумацией тела с семейного захоронения на Долгопруднинском кладбище. Заявление на процедуру должна написать сама больница, однако ее сотрудники предложили решить этот вопрос с родственниками умершего мужчины.

После того как выяснилось, что дедушка Корчашкиной жив, в больнице их заверили, что всех ответственных уволили. «Но вот за 11 дней все как сидели, так и сидят, что наводит на мысль, что уволили они кого-то только на словах», — добавила она.