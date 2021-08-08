Двое мужчин попали под трамвай на поминках сбитого в том же месте брата

В американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, двое братьев попали под скоростной трамвай во время поминок по третьему брату, который ранее погиб под трамваем примерно в том же месте. Об этом сообщает полицейский департамент города.

Пабло (Pablo) и Хосе Чиламбалам Тикирамы (Jose Chilambalam Tiquiram), 29 и 20 лет, находились на трамвайных рельсах около пяти утра по местному времени и не заметили приближающийся транспорт. Оба они скончались на месте от полученных травм. До того 27-летнего Балтазара Тикирама (Baltazar Tiquiram) трамвай сбил в момент, когда мужчина пересекал пути на автомобиле.

По версии следствия, погибшие могли находиться под воздействием алкоголя. Они хотели сделать мемориал в честь брата рядом с местом его гибели. Отмечается, что водитель трамвая пытался затормозить и все механизмы сработали исправно.

В конце июля на видео попала авария трамвая в Курске. Из-за отказавших тормозов он сильно разогнался на склоне, а на повороте сошел с рельсов и врезался в столб. В результате инцидента пострадали пассажир и пешеход. В МУП «Курскэлектротранс» утверждают, что трамвай был исправен и проходил техосмотр.