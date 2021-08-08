В Сочи предупредили о возможных наводнениях и селях. По информации администрации города, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает ТАСС.

Сильный дождь и шквалистый ветер начались в Сочи вечером, 7 августа. Порывами ветра были повалены несколько деревьев. Отмечается, что до понедельника, 9 августа, в городе прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым ветром с порывами до 24 метров в секунду.

«На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема»,— добавили в администрации города.

22 и 23 июля в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней с грозами и градом. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а пляжи закрыли для купания. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как по улицам плывут автомобили. Осадки спровоцировали разлив четырех горных рек: Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. В результате один человек погиб и трое пропали. Отмечается, что все люди, о которых идет речь, находились в одной машине. Один из них смог выбраться из авто, однако не выжил — его тело обнаружили ниже по течению реки рано утром 24 июля.

