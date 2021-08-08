Картридж с игрой продали за рекордные два миллиона долларов

Раритетный картридж с игрой Super Mario Bros. был продан за два миллиона долларов, установив новый рекорд стоимости видеоигр, сообщает The New York Times.

Покупку совершил анонимный покупатель. Коллекционирующая игры компания, которая и совершила рекордную продажу, сообщила, что был куплен картридж с игрой 1985 года, созданной для оригинальной консоли Nintendo.

Картридж не был ни разу открыт. По словам автора сайта коллекционеров Rally Роба Петроццо, это большая редкость для старых видеоигр, что она сохранилась нетронутой.

Петроццо также отметил, что спрос на предметы коллекционирования резко вырос во время пандемии. По его словам, люди, застрявшие дома, ищут способы вложить деньги. А старые игры у многих вызывают сильное чувство ностальгии.

Эта продажа побила рекорд, установленный совсем недавно, в июле. Тогда игру Super Mario 64 1996 года выпуска продали на аукционе за 1,5 миллиона долларов.

