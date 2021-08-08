Финансист раскрыл способы выгодно купить валюту

Руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян в беседе с агентством «Прайм» раскрыл способы выгодно купить валюту.

По его словам, самая выгодная покупка валюты — на бирже, если же доступа к ней нет, то через банковские приложения, где курс на момент сделки лучше всего.

При покупке валюты финансист посоветовал обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий, следить, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Также необходимо учитывать цены на нефть.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал валюту, которая способна резко подорожать. По его словам, экономика России восстанавливается после кризиса, и это отражается на рубле позитивно.