Россиянам назвали способную резко подорожать валюту

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» назвал валюту, которая способна резко подорожать.

По его словам, экономика России восстанавливается после кризиса, и это отражается на рубле позитивно. Кроме того, политическая напряженность находится на минимумах с 2014 года, о чем свидетельствуют договоренности США и Германии по газопроводу «Северный поток-2».

Однако эксперт пояснил россиянам, что рост курса национальной валюты негативно сказывается на доходах бюджета от налогов с экспортеров. «Поэтому России выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю», — сказал эксперт.

В такой же ситуации находится и китайский юань. Темпы роста экономики Китая в несколько раз превышают общемировой. Так, в страну поступает валютная выручка от множества экспортных товаров. «Однако курс юаня удерживается Китаем на низком уровне, чтобы поддерживать экономику, и, несмотря на объективные факторы, юань не укрепляется», — заключил он.

30 июля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 73 рублей, что произошло впервые с 1 июля. На минимуме он торговался на уровне 72,99 рубля. Одной из причин роста российской валюты стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По его итогам регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 процента годовых и дал понять, что продолжит стимулирование экономики.