Финансист раскрыл способ повысить доход на бирже без вложений

Заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков раскрыл способ повысить доход на бирже без дополнительных вложений. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

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По его словам, для того, чтобы свести издержки к минимуму, можно обратить внимание на брокерские тарифы и комиссии, которые компании стараются сделать максимально прозрачными. Финансист объяснил, что клиенту остается выбрать наиболее подходящее. При этом он подчеркнул, что обычно у тех, кто играет «в долгую», расходы на комиссию немного ниже.

Помимо этого, специалист советует раз в два-три месяца пересматривать портфель активов для его ребалансировки. Также повысить доходность могут помочь налоговые вычеты, которые можно получить с помощью открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС), добавил Новиков. Он подчеркнул, что реинвестирование полученного дохода тоже используется для улучшения финансового результата.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал валюту, которая способна резко подорожать. По его словам, экономика России восстанавливается после кризиса, и это отражается на рубле позитивно.