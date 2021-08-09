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США задумались о снятии секретности с документов по терактам 11 сентября

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Фото: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Министерство юстиции США задумалось о снятии секретности с некоторых документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября, к 20-й годовщине трагедии. Об этом сообщил американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

Как рассказал Байден, в министерстве пообещали как можно скорее провести ревизию документов с грифом секретности. Он подчеркнул, что приветствует соответствующее заявление министра юстиции.

Отмечается, что ранее семьи погибших пригрозили выступить против участия Байдена в мероприятиях, приуроченных к годовщине терактов, если он не рассекретит документы. По их мнению, засекреченные сведения могли бы прояснить причастность властей Саудовской Аравии к произошедшему.

11 сентября 2001-го в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях Шанксвилла в Пенсильвании. В результате погибли 2976 человек, более четырех тысяч человек были ранены.

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