США рассказали о подготовке боевиками ИГ «нового 11 сентября»

Террористические группировки, включая «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), намереваются совершить теракт, подобный атаке 11 сентября 2001 года. Об этом заявила исполняющая обязанности министра нацбезопасности США Элейн Дюк, передает The Daily Mail.

Выступая в посольстве США в Лондоне, она сообщила, что экстремисты планируют масштабную атаку с большим числом жертв. «Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом», — приводит издание ее слова.

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По словам Дюк, в настоящее время у боевиков террористической группировки «Исламское государство» переходный период, когда экстремистам нужно «обеспечить поступление денежных средств, продолжать быть заметными и сохранять свою численность, поэтому они реализуют небольшие замыслы».

11 сентября 2001 года в США боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек.