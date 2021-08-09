Любовавшаяся пейзажем автомобилистка испугалась незнакомца и съехала с обрыва

Жительница американского штата Калифорния съехала на автомобиле с обрыва после того, как ее напугал незнакомец. Об этом сообщает сайт телеканала 13 WIBW.

В четверг, 5 августа, автомобилистка припарковалась около мемориального маяка Марк Эбботт и смотрела на залив Монтерей. В этот момент незнакомец открыл пассажирскую дверь ее машины, чем сильно напугал женщину.

Американка запаниковала и надавила на газ, в результате автомобиль съехал с утеса.

В полиции расценили произошедшее как несчастный случай. Человек, который открыл пассажирскую дверь, припарковал поблизости такую же машину и из-за темноты перепутал ее со своей.

В результате произошедшего женщина получила незначительные травмы ног. Поврежденный автомобиль пришлось извлекать с пляжа при помощи эвакуатора.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина мужчина упал с высоты 300 метров и остался в живых. По данным полиции, американец, имя которого не раскрывается, два часа гулял по горам до восхода солнца, а потом поскользнулся и сорвался с обрыва.