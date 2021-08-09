Женщина нашла пугающее послание на стене своего 150-летнего дома

Жительница английского города Лаут, графство Линкольншир, нашла пугающее послание на стене во время ремонта в принадлежащем ей 150-летнем доме. Видеозапись с надписью она опубликовала в TikTok.

Пользовательница TikTok с ником loubobang снимала паркетные доски и обои и нашла несколько тайников в разных частях здания. На записи, которую она опубликовала в соцсети, женщина рассказала, что ее не очень напугали обнаруженные ею потайные кабинеты и подвалы.

Материалы по теме Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь «Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди

Потом хозяйка дома направила камеру на стену и сказала: «Но сегодня я впервые немного занервничала, когда я оторвала эти обои». Англичанка пояснила, что ей пришлось снять пять слоев обоев, под которыми оказалась исходная штукатурка. На ней некто написал несмываемым маркером: «10 сентября. Судный день». Автор видео сильно испугалась, так как родилась в этот день.

Комментаторы попытались успокоить англичанку и начали предполагать, что может значить эта надпись. «Кто бы ни написал это, наверно, это были канадцы. В этот день в 1939 году 10-й премьер-министр Канады Макензи Кинг объявил войну Германии», — отметил один из них.

Другие были напуганы тем, что надпись может быть предупреждением о грядущей гибели цивилизации. «Продай дом, уезжай подальше, измени имя», — написал один из зрителей. Другой добавил: «О боже, это пугающая история».

Хозяйка дома провела краткий анализ предсказаний и написала: «Я хочу немедленно узнать, что это значит. На эту дату не было предсказаний апокалипсиса. Просто страшно».

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok рассказала, как нашла у себя дома тайную комнату с пугающими письмами и фотографиями. Новая хозяйка предположила, что у предыдущих владельцев, вероятно, была веская причина замуровать комнату.