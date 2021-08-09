Женщина нашла пугающее послание на стене своего 150-летнего дома

Жительница английского города Лаут, графство Линкольншир, нашла пугающее послание на стене во время ремонта в принадлежащем ей 150-летнем доме. Видеозапись с надписью она опубликовала в TikTok.
Пользовательница TikTok с ником loubobang снимала паркетные доски и обои и нашла несколько тайников в разных частях здания. На записи, которую она опубликовала в соцсети, женщина рассказала, что ее не очень напугали обнаруженные ею потайные кабинеты и подвалы.
Потом хозяйка дома направила камеру на стену и сказала: «Но сегодня я впервые немного занервничала, когда я оторвала эти обои». Англичанка пояснила, что ей пришлось снять пять слоев обоев, под которыми оказалась исходная штукатурка. На ней некто написал несмываемым маркером: «10 сентября. Судный день». Автор видео сильно испугалась, так как родилась в этот день.
Комментаторы попытались успокоить англичанку и начали предполагать, что может значить эта надпись. «Кто бы ни написал это, наверно, это были канадцы. В этот день в 1939 году 10-й премьер-министр Канады Макензи Кинг объявил войну Германии», — отметил один из них.
Другие были напуганы тем, что надпись может быть предупреждением о грядущей гибели цивилизации. «Продай дом, уезжай подальше, измени имя», — написал один из зрителей. Другой добавил: «О боже, это пугающая история».
Хозяйка дома провела краткий анализ предсказаний и написала: «Я хочу немедленно узнать, что это значит. На эту дату не было предсказаний апокалипсиса. Просто страшно».
Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok рассказала, как нашла у себя дома тайную комнату с пугающими письмами и фотографиями. Новая хозяйка предположила, что у предыдущих владельцев, вероятно, была веская причина замуровать комнату.