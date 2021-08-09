Неизвестные обокрали звезду «Приключений Электроника» в Москве

У звезды «Приключений Электроника», актера Юрия Торсуева похитили мобильный телефон в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что мужчину обокрали случайные знакомые в ночь на понедельник, 9 августа. 55-летний артист рассказал, что сидел на лавочке на улице и отдыхал, когда к нему подошли неизвестные. В процессе беседы Торсуев достал телефон и начал показывать фотографии. Уйдя в магазин и вернувшись, он обнаружил, что его смартфон исчез. Собеседники актера утверждали, что не знают, куда он пропал.

Торсуев обратился в полицию. Он подчеркнул, что стоимость пропавшего телефона составляет 20 тысяч рублей.

Юрий Торсуев и его брат Владимир прославились после главных ролей в известном советском фильме «Приключения Электроника». Сейчас они редко снимаются.

В начале июня сообщалось о том, что неизвестные обокрали актера Сергея Степанченко. Отмечалось, что из автомобиля артиста были похищены сумки с вещами — общий ущерб которых оценивается в 80 тысяч рублей.