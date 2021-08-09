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В результате наводнений в Германии погибли россияне

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Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В результате разрушительных наводнений в Германии погибли трое россиян, заявил в интервью «Известиям» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По словам дипломата, последствия наводнений в Германии беспрецедентны: на сегодняшний день число жертв наводнения уже превышает 180 человек.

«Уже сейчас можно говорить о том, что данная природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии», — отметил Нечаев, добавив, что в том числе погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ.

Российский посол выразил глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Также он заявил, что посольство и российские консульские представительства продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее сообщалось, что правительство Германии сформирует пакет помощи пострадавшим от наводнений регионам, который составит 10 миллиардов евро. Половина необходимой суммы будет выделена из федерального бюджета, вторая половина — из региональных бюджетов.

12 июля сильные дожди в западной части Германии привели к масштабному наводнению. В результате погибли 180 человек, пострадали более 750 (по данным на 28 июля). Более тысячи человек числятся пропавшими без вести. Разрушениям подверглись дороги, мосты, дома и улицы.

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