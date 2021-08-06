На чиновников в Германии завели уголовное дело из-за гибели людей в наводнениях

Государственная прокуратура немецкого города Кобленц (район Арвайлер, земля Рейнланд-Пфальц) завела уголовное дело на районную администрацию. Ее сотрудников подозревают в преступной халатности, которая привела к гибели людей в июльских смертельных наводнениях. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Прокуратура утверждает, что местные власти слишком поздно оповестили жителей о надвигающемся бедствии и не организовали своевременную эвакуацию. Уточняется, что разлив реки Ар, которая после сильных ливней затопила окрестные населенные пункты — это сезонное явление, которое можно было отследить. Халатность администрации могла привести к гибели местных жителей. Правоохранители также проведут оценку действий руководителя местного кризисного штаба во время катастрофы.

В пресс-релизе прокуратуры указывается, что подозрения пока не подтверждены и ошибки районных чиновников могли быть не связаны с халатностью. В ведомстве попросили местных жителей помогать расследованию и сообщать важные сведения касательно дела. Правоохранители не указали предварительных сроков расследования, пообещав, что «это будет длительный процесс». По данным прокуратуры, в наводнениях погиб 141 человек, еще 700 получили ранения.

По данным на 18 июля, в результате потопов в Германии погибли 156 погибших, еще 670 человек пострадали. До сих пор более тысячи человек числятся пропавшими без вести. К поисково-спасательным работам власти подключили армию.