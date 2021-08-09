Российские ледоколы решили строить в Турции

Турецкая компания Kuzey Star Shipyard станет реальным строителем двух ледоколов для «Росморпорта», несмотря на то что тендер стоимостью 18,5 миллиарда рублей выиграл Онежский завод, подведомственный самому «Росморпорту». Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Один из собеседников издания отметил, что конфигурацию работ для турецкой стороны еще предстоит утвердить. Другой собеседник подтвердил, что в любом случае оба судна полностью построят в Турции. Головной ледокол должны передать заказчику в сентябре 2024 года, второй — в декабре того же года.

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При этом необходимость субподряда была очевидна изначально. Онежский завод не располагает мощностями, чтобы выполнить заказ на ледоколы, но имеет право, как основной исполнитель, выбирать другую верфь. При этом он был единственным предприятием, подавшим заявку. Другие судостроители отмечали, что в ней подрядчик обещал сжатые сроки и очень низкую цену — в России строительство таких судов обошлось бы в полтора раза дороже.

Деньги на строительство ледоколов на дизельном топливе и сжиженном природном газе (СПГ) выделены в рамках Комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ). Они должны круглый год работать в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, бассейне Тихого океана, а в летнее-осенний период — в морях Северного Ледовитого океана и в устьях рек.

Ранее по такой же схеме Kuzey заключил договор на строительство двух паромов на СПГ для линии Усть-Луга — Балтийск. В этом случае тендер стоимостью 10 миллиардов рублей выиграл Невский завод. Эксперты также указывали, что построить суда в России по такой цене невозможно. А в прошлом месяце также стало известно, что турецкая Sefine Shipyard построит аварийно-спасательное судно для Северного морского пути.

Представители рынка отмечают, что турецкие подрядчики имеют опыт и, скорее всего, смогут выдержать заявленные стоимость и сроки строительства, в то время как российские заводы такой гарантии дать не могут. Например, ледокол «Виктор Черномырдин» строили восемь лет вместо заявленных четырех.

