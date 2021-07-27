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Российский ледокол для Северного морского пути пришлось строить в Турции

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Фото: @sefineshipyard

Контракт на строительство ледокола класса Icebreaker 7 получит турецкая компания «Сефине Денизджилик Терсанеджилик Туризм Санайи ве тиджарет А.Ш.». Она оказалась единственной, кто подал заявку на участие в тендере Росморречфлота, сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, суда приходится заказывать за рубежом из-за того, что российские компании не берутся за их строительство по указанным ценам и срокам. В России работы обойдутся в 15-16 миллиардов рублей или дороже, с учетом роста цен на сталь.

Источники утверждают, что еще недавно Росморречфлот пытался скорректировать документацию по перечню оборудования, чтобы привлечь больше заявок. Однако подорожало все оборудование, и конкурировать с турками российские компании не могут.

Верфь, где будут строить ледокол, основана в 2005 году, ее территория занимает порядка 140 тысяч квадратных метров. Инфраструктура позволяет работать с судами водоизмещением до 120 тысяч тонн, в том числе танкерами класса Aframax. В России возможность такого строительства есть только у верфи «Звезда» в Приморском крае.

Это не первый случай, когда контракт на строительство российских судов уходит в Турцию. В 2018 году тендер на два парома на сжиженном природном газе СПГ для линии Усть-Луга — Балтийск выиграла турецкая Kyzey Star Shipyard.

В конце мая Минпромторг предложил транспортировать нефть и газ по Северному морскому пути только построенными в России судами. Отечественные же суда, по идее ведомства, должны получить право на каботаж, ледокольную и лоцманскую проводки.

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