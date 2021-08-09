Украинский журналист сделал комплимент сотруднице Лукашенко и узнал о ее муже

Украинский журналист Максим Назаров сделал комплимент пресс-секретарю президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталье Эйсмонт и узнал от главы государства о ее муже. Трансляция выступления главы государства на «Большом разговоре» доступна на YouTube.

Назаров, задавая вопрос Лукашенко, отметил, что на Украине история с женщиной-секретарем получилась неудачной. «У вас немного по-другому все», — сказал он и, улыбаясь, указал на Эйсмонт.

Лукашенко в ответ сообщил журналисту, что в зале находится муж его пресс-секретаря: «Вон Иван сидит, он крепкий мужик, настоящий, верный семьянин». Назаров, обращаясь к супругу Эйсмонт, сказал, что у него прекрасная жена.

После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины должность его пресс-секретаря заняла Юлия Мендель. Журналистское сообщество неоднократно заявляло, что Мендель препятствовала общению сотрудников СМИ с президентом, и требовало ее увольнения. В июле Зеленский освободил Мендель от должности и назначил на ее пост телеведущего Сергея Никифорова.