Бывший пресс-секретарь Зеленского отправит Пескову подарок

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправит российскому коллеге Дмитрию Пескову свою книгу мемуаров о работе в офисе главы государства «Каждый из нас президент». Сообщение об этом она разместила на своей странице в Facebook.

По ее словам, подарок поможет представителю Кремля лучше ознакомиться с позицией Украины по различным вопросам. К своей публикации Мендель прикрепила видеоролик, на котором видно, как она оставляет свою подпись под экземпляром книги. «Почему бы коллеге не почитать на досуге?» — говорится в сообщении под постом.

Мендель подчеркнула, что Пескову было бы полезно узнать точку зрения, которая расходится с его представлениями о мире. Каким способом она направит мемуары российскому пресс-секретарю, она не уточнила.

Юлия Мендель занимала должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского с июня 2019-го по июнь 2021 года. Она выиграла конкурс на эту должность, обойдя четыре тысячи претендентов. С начала работы девушка трижды писала заявления об увольнении. Ее не устраивали условия работы и негативное отношение со стороны главы офиса Андрея Ермака.

9 июля Зеленский подписал указ о назначении на пост пресс-секретаря украинского телеведущего Сергея Никифорова. В свою очередь Мендель заняла должность внештатного советника главы офиса президента по связям с иностранными СМИ.