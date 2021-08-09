Умер председатель совета директоров Mediascope Анджело Кодиньони

Умер Анджело Кодиньони, председатель совета директоров Mediascope. Об этом сообщили на официальном сайте исследовательской компании.

«С прискорбием сообщаем, что в возрасте 73 лет скоропостижно ушел из жизни председатель совета директоров Mediascope Анджело Кодиньони. В лице Анджело компания потеряла не только руководителя, но истинного друга, единомышленника и соратника», — написали в Mediascope.

Кодиньони занимал пост председателя совета директоров Mediascope с 2016 года. Также он руководил одним из самых крупных европейских спортивных телеканалов EUROSPORT SA с 1996 по 2006 год.

В компании также добавили, что Кодиньони был награжден Олимпийским орденом Международного олимпийского комитета за особые заслуги перед Олимпийским движением.

Mediascope — технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ.

