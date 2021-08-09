Лукашенко рассказал о восприятии Путиным Зеленского

Президент России Владимир Путин позитивно воспринял избрание Владимира Зеленского на пост главы Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, Путин изначально стремился как можно скорее урегулировать конфликт в Донбассе и был готов сотрудничать с Зеленским по всем вопросам. «Я говорю, ты слишком быстро движешься в направлении, чтобы решить этот вопрос с новым президентом [Зеленским]. Ты же его не знаешь. А он [Путин] говорит: он другой», — пояснил Лукашенко.

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Однако Зеленский упустил свой шанс стать «миротворцем», добавил белорусский лидер. Он, как и его предшественник Петр Порошенко, отказался выполнять подписанные украинской стороной Минские соглашения, что привело к продолжающейся эскалации напряженности в отношениях России и Украины.

Ранее Лукашенко предостерег Украину от попытки силой вернуть Донбасс и призвал сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что если Киев столкнется с Москвой, то Минск будет занимать позицию между враждующими сторонами. «Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины», — заявил Лукашенко. Он также сказал, что никогда не будет поддерживать Украину, если она обратится к поддержке «третьих стран».

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, а Киев попытался вернуть их силой посредством военных операций. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.