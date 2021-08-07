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Захарова раскритиковала статью о «скромном» Зеленском

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Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посчитала, что журналисты немецкой международной телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) забыли об уроках истории в материале о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Статья в DW была опубликована после того, как Зеленский заявил, что граждане, считающие себя русскими, совершают «большую ошибку», оставаясь в Донбассе, и посоветовал им уехать в Россию. Автор статьи назвал президента Украины «скромным еврейским парнем», на что и отреагировала Захарова.

По словам Захаровой, она сомневается в том, что принадлежность к какой-либо национальности предоставляет автоматический иммунитет от национализма. Она добавила, что только необразованный человек может утверждать, что юношеская скромность гарантирует отсутствие радикальных взглядом в будущем.

«История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями», — написала она.

Ранее сообщалось, что Захарова обвинила Британию в двойных стандартах в отношении России. Она привела в пример заявление постпреда Великобритании в ОБСЕ Нейла Буша, в котором тот подчеркнул, что ограничение по числу наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ помешает достоверной оценке в проведении голосования и подорвет эффективность наблюдения.

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