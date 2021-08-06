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Захарова обвинила Британию в двойных стандартах в отношении России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила Великобританию в двойных стандартах в отношении России из-за отказа ОБСЕ присутствовать на выборах в Госдуму.

Она привела в пример заявление постпреда Великобритании в ОБСЕ Нейла Буша, в котором тот подчеркнул, что ограничение по числу наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ помешает достоверной оценке в проведении голосования и подорвет эффективность наблюдения.

Захарова задалась вопросом, где был Нейл Буш и британское Министерство иностранных дел (Форин-офис), когда формировалась команда БДИПЧ на выборы в США в 2020 году. Она напомнила, что всего прибыло 30 наблюдателей, которых, к тому же, не допустили в некоторые штаты.

«Как назовёт Нейл Буш своё поведение: двойными стандартами или верноподданничеством?» — резюмировала официальный представитель МИД России.

3 августа в ОБСЕ заявили об отказе прислать свою делегацию из-за требования России ограничить ее состав из-за эпидемиологической обстановки в стране.

В МИД России назвали последствия, которым подвергнется ОБСЕ из-за отказа наблюдать за выборами в Госдуму. Замдиректора департамента информации и печати ведомтсва Александр Бикантов подчеркнул, что этот шаг является пренебрежением стараниями России по противодействию распространения коронавируса, и добавил, что решение Кремля не дискриминировало БДИПЧ, поскольку делегатам выделили самую большую квоту.

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