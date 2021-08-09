Лукашенко раскрыл свои действия в случае силового сценария в Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, как будет действовать республика и он сам в случае силового сценария в Донбассе. Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

Президент предостерег Украину от попытки силой вернуть Донбасс и призвал сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что если Киев столкнется с Москвой, то Минск будет занимать позицию между враждующими сторонами. «Если вы опять с Россией столкнетесь, я буду между вами. Даже если это будет угрожать моей жизни», — подчеркнул политик.

«Любая ваша попытка силой решить вопрос закончится трагедией для Украины», — заявил Лукашенко. Он также сказал, что никогда не будет поддерживать Украину, если она обратится к поддержке «третьих стран». Однако, по мнению белорусского лидера, такие сценарии маловероятны, потому что на Украине достаточно «разумных голов».

Война в Донбассе началась в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, а Киев попытался вернуть их силой посредством военных операций. Участники конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня и различного рода диверсиях.