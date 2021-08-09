Мадонну «без щек» уличили в копировании стиля Кардашьян

Американская певица Мадонна шокировала фанатов, выложив фотографию «без щек», снимком артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте. Юзеры уличили артистку в копировании стиля ведущей реалити-шоу Ким Кардашьян.

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На селфи, опубликованном в воскресенье, 8 августа, 62-летняя певица смотрит в камеру. На ней розовый прозрачный топ, через который можно заметить нижнее белье исполнительницы. Она нанесла вечерний макияж, уложила волосы волнами. Поклонники обратили внимание на четкие контуры лица певицы — у нее исчезли щеки, лицо осунулось, скулы стали заметнее. Кроме того, губы Мадонны кажутся более выразительными и пухлыми.

Поклонники разделились на два лагеря. Одним не понравились изменения во внешности кумира. Они отругали ее за пластические операции, обработку фотографий и заявили, что Мадонна потеряла своей уникальности. «Мадонна Кардашьян», — написали в комментариях. «Вы пытаетесь выглядеть как Кардашьян?» — спросили другие пользователи. «Прекратите подражать Ким. Вы забыли, что вы Мадонна?» — обратились к исполнительнице. «Не надо фотошопить свои портреты, это нелепо», — призвали другие. «Тебе не нужно обрабатывать снимки. Будь настоящей, собой. Ты красивая», — написали поклонники.

Ранее Мадонна выложила фото в белье и озадачила фанатов неестественной фигурой. Пользователи обратили внимание на треугольную форму головы, острые скулы, подбородок Мадонны и принялись критиковать ее за злоупотребление пластическими операциями.

