Журналист назвал олимпийскую чемпионку мужеподобной и разозлил ее поклонников

Репортер Центрального телевидения Китая (CCTV) оскорбил толкательницу ядра Гун Лицзяо (Gong Lijiao) и разозлил ее поклонников. Об этом сообщает «Би-би-си».

Согласно материалу, во время интервью с олимпийской чемпионкой журналист, имя которого не указано, сказал, что Лицзяо произвела на него впечатление «мужеподобной женщины». Чемпионка ответила, что внешне она действительно похожа на мужчину, однако «в душе» она обычная девушка.

Помимо этого, репортер спрашивал Лицзяо о ее личной жизни, планах на создание семьи. Пользователи китайской соцсети Weibo раскритиковали вопросы журналиста. «Она выиграла золотую медаль на Олимпиаде, а людей до сих пор интересует ее "женская" жизнь», «Я считаю, что эти вопросы довольно дискриминирующие и оскорбительные», «Ни один мужчина ее не достоин. С женщиной нужно говорить не только о браке или внешности, но и о ее мечтах и достижениях», — высказывались они.

Лицзяо поблагодарила фанатов за поддержку. «Ваши слова полностью отражают мои чувства по поводу этого интервью! Спасибо вам!» — написала спортсменка.

Известно, что спортсменка завоевала золотую медаль для сборной Китая на Олимпийских играх в Токио.

В июле олимпийская спортсменка из Южной Кореи Ан Сан дала отпор оскорбившим ее внешность пользователям сети. Согласно материалу, после выступления 20-летней лучницы на Олимпиаде в Токио юзеры начали массово оскорблять ее внешний вид в соцсетях. В своем Instagram-аккаунте Ан Сан ответила на комментарии обидчиков: «Пока вы сидите в своей комнате и пишете мне эти сообщения из-за своего комплекса неполноценности, я выигрываю золотые медали на Олимпийских играх».

