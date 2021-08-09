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В МВД сообщили о задержании ворвавшегося с ножом в детский сад мужчины

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Кадр: Telegram-канал «Подъём!»

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который незаконно проник на территорию частного детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, передает «Интерфакс».

«Около 17:00 по московскому времени сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на улице Столичной в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

О происшествии стало известно ранее 9 августа. На видеозаписи с места событий видно, что мужчина ходит по крыше гаража, находящегося на территории учреждения. Очевидцы сообщили, что он в неадекватном состоянии. По данным «Интерфакса», мужчина, предположительно, был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

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