Ворвавшийся с ножом в детсад под Петербургом мужчина попал на видео

Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад в Санкт-Петербурге. Соответствующий видеоролик опубликован в группе «Жизнь в Кудрово» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Кудрово на Европейском проспекте. На кадрах видно, как мужчина ходит по крыше строения, которое находится на территории детского сада. По словам очевидцев, попавший на видео мужчина находится в неадекватном состоянии. Отмечается, что к месту происшествия выехала полиция.

Ранее в Москве школьница попала в больницу после укола из шприца от незнакомца. Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Головачева. По словам пострадавшей, она шла с прогулки возле лесополосы, когда к ней подошел мужчина, спросил дорогу и сделал ей укол в ягодицу.