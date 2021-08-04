В России женщину-прокурора избили ногами

В Выборге два человека избили прокурора, приехавшего в кафе с проверкой, сообщает СУ СК России по Ленинградской области.

По данным следствия, заместитель прокурора Выборга 3 августа приехала в кафе «Папарацци» для проведения проверки по факту невыплаты зарплаты. Два человека напали на женщину и избили, нанося удары руками и ногами. По данным СК, это было сделано «с целью воспрепятствования законным действиям» прокурора.

Подозреваемые задержаны, следствие будет ходатайствовать в суде о заключении их под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В апреле сообщалось, что в кафе Черкесска, столицы Карачаево-Черкесии, мужчина напал с ножом на помощника прокурора, приставив его к горлу.