Сотруднику российской прокуратуры пытались перерезать горло в кафе

В кафе Черкесска, столицы Карачаево-Черкесии, мужчина напал с ножом на помощника прокурора. Видео происшествия опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как неизвестный вынимает нож, подходит к стоящему мужчине в синей форме сзади и набрасывается. Он приставил нож к горлу помощника прокурора, который оказал сопротивление. Нападавший задержан.

Инцидент произошел вечером 19 апреля. Помощник прокурора, которому неизвестный пытался перерезать горло, получил поверхностную резаную рану шеи.

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Карачаево-Черкесии. По данным следствия, нападение было совершено из мести. По мнению подозреваемого, сотрудник прокуратуры участвовал в рассмотрении дела его брата в суде. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.