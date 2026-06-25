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21:51, 25 июня 2026Мир

Страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

Дания отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украинские мужчины призывного возраста (от 23 до 60 лет) больше не смогут получить убежище в Дании, если у них отсутствует официальное освобождение от воинской службы. Об этом заявил датский министр по делам иммиграции Мортен Бедсков, передает Kyiv Independent.

«Дания твердо стоит на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в украинский специальный закон», — заявил чиновник, пояснив, что соответствующий закон будет принят во избежание использования правил легализации в Дании для уклонения от мобилизации на Украине.

О том, что страны Европейского союза рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из будущего продления директивы о временной защите, стало известно 1 июня.

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