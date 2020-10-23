Экс-сотрудника ГРУ приговорили за убийство помощника прокурора

В Москве суд приговорил бывшего бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова к семи годам и месяцу колонии за убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает ТАСС.

По первоначальной версии следствия, экс-сотрудник ГРУ Лунегов со своим знакомым Андреем Глухих познакомился в интернете с 23-летним помощником прокурора Некрасовым. Тот пригласил новых знакомых к себе домой, где злоумышленники избили его и ограбили. От полученных травм молодой человек скончался.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах отмечал, что злоумышленники — представители нетрадиционной сексуальной ориентации — познакомились с Некрасовым на сайте для мужчин. Приехав к помощнику прокурора, пермяки вступили с ним в половую связь, во время которой тот скончался от травм. Из квартиры погибшего Лунегов и Глухих вынесли две системы нагревания табака IQOS, ноутбук, бутылку коньяка, бутылку водки, вещи Некрасова и 100 рублей.

В марте 2020 года суд признал Глухих виновным по статье «Разбой» и приговорил к 7,5 года колонии. Лунегов пытался скрыться от следствия за границей, но его задержали в Бишкеке и позже выдали российской стороне. Он признан виновным по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности» и «Разбой». Осужденный полностью признал вину и сотрудничал со следствием.