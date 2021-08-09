Стали известны подробности о ворвавшемся с ножом в детский сад россиянине

Мужчина, который проник с ножом в детский сад в пригороде Санкт-Петербурга, был пьян или психически нездоров. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Собеседник агентства добавил, что мужчина ворвался на территорию частного детского сада в Курдово с ножом во время «тихого часа». Источник заявил, что россиянин «не мог связать двух слов».

Как сообщает «Подъем» со ссылкой на местные власти, до приезда полиции мужчине удалось скрыться.

О происшествии стало известно 9 августа. В местной группе во «ВКонтакте» появилось видео, на котором мужчина ходит по крыше детской площадки — она находится на территории детского сада. Как рассказали очевидцы, россиянин находился в неадекватном состоянии.

Ранее в Новосибирске неизвестный мужчина напал с ножом на 71-летнего пенсионера. На опубликованных кадрах видно, как нападавший вонзает нож в горло сидящему рядом пассажиру. Пенсионер сначала не понимает, что произошло, а вскоре начинает хвататься за рану, пытаясь остановить кровь. В этот момент в салоне находится много женщин и детей.