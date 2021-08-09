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Ворвавшийся с ножом в детский сад под Петербургом мужчина скрылся

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Фото: Telegram-канал «Подъём»

Мужчина, ворвавшийся с ножом в частный детский сад в Кудрово под Санкт-Петербургом, скрылся до приезда полиции. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на местные власти в своем Telegram-канале.

О происшествии стало известно ранее 9 августа. На видеозаписи с места событий видно, что мужчина ходит по крыше гаража, который находится на территории учреждения. Очевидцы утверждали, что он в неадекватном состоянии.

Как сообщил источник «Интерфакса», мужчина, предположительно, был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, либо страдает расстройством психики. Собеседник агентства добавил, что мужчина «не может сказать двух слов». Он проник на территорию детского сада во время «тихого часа».

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