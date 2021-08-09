Генпрокуратура нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидов

Генеральная прокуратура России нашла проблему в закупках лечебной обуви для инвалидов и обратилась в Минэкономразвития с просьбой разобраться в ситуации. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что аукционы, которые позволяют обеспечить людей с ограниченными возможностями средствами реабилитации, затягиваются или по ряду причин признаются несостоявшимися. Фонды социального страхования в регионах не могут провести закупки у единственного поставщика, кроме того, нельзя закупить продукцию в формате электронного конкурса, поскольку в этом случае заказчик не может предъявить требования к квалификации исполнителя и характеристикам товара.

Таким образом, увеличивается риск поставок некачественно обуви инвалидам. Минэкономразвития предложило решение проблемы через преимущественное проведение конкурса для этих товаров и закрепление соответствующего положения законодательно. Это позволит снизить риски появления продукции низкого качества.

Эксперт межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения граждан Алексей Федоров пояснил, что заказчик может помимо цены указать еще требования к товару, что позволит проконтролировать качество его исполнения. Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев отметил отсутствие индивидуального подхода и предложил ввести систему электронных сертификатов вместо аукционов, по которым люди с ограниченными возможностями сами приобретут средства реабилитации, а государство компенсирует его стоимость.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ с новыми мерами поддержки для детей-инвалидов. Теперь их вместе с сопровождающими будут обслуживать вне очереди в кафе, ресторанах и других социальных учреждениях.

